Diese deutsche Dokumentation wird von Uwe Sauermann präsentiert, der für seine Reportagen aus Kriegsgebieten wie Irak und Afghanistan bekannt ist. In diesem Video spricht er mit verschiedenen Politikern, Schriftstellern, Analysten und anderen Experten über den schädlichen kulturellen, politischen und militärischen Einfluss der USA in Europa. Uwe Sauermann ist ein bekannter Journalist, der zusammen mit seinem Team aus Kriegsgebieten in aller Welt berichtet hat. Oft – fast immer – waren die Vereinigten Staaten eine Partei in dem Konflikt.

Der Konflikt wiederum wirkte sich auf sein Heimatland Deutschland, aber auch auf das übrige Europa, in vielfältiger Weise aus. Hauptsächlich durch erhöhten Migrationsdruck aus Kriegsgebieten, aber auch direkt durch die USA, die die Konflikte als Argument dafür nutzen, dass Europa ihren „Schutz“ und ihre Soldaten auf europäischem Boden braucht.

In dieser Dokumentation werden mehrere Persönlichkeiten über das Ausmaß des amerikanischen Einflusses befragt. Steffen Kotré, Bundestagsabgeordneter der Alternativen für Deutschland, hat sich mit Fragen im Zusammenhang mit deutschen Energieimporten und dem Projekt Nord Stream 2 beschäftigt, ein Projekt, das die USA gerne torpedieren würden.

Johannes Hübner, ehemaliger Außenpolitiker der österreichischen FPÖ, gilt als Experte für internationale Beziehungen. Er wies darauf hin, dass das amerikanische Argument, Europa brauche seinen eigenen Schutz vor Russland, ziemlich absurd ist, wenn man bedenkt, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien Verteidigungsbudgets von jeweils rund 50 Milliarden Dollar haben, vergleichbar mit Russlands 65 Milliarden Dollar. Der US-Verteidigungshaushalt beträgt etwa 732 Milliarden Dollar pro Jahr.

Michael Springmann, ehemaliger amerikanischer Diplomat, Autor des Buches: Goodbye, Europe? Hallo, Chaos? Merkels Migrationsbombe, spricht über die persönlichen Interessen verschiedener US-Politiker in Konflikten, an denen die USA beteiligt sind, einschließlich der wirtschaftlichen Interessen der Familie Biden in der Ukraine. Er nennt den Sohn von Präsident Hunter Biden einen „Kriminellen“.

Unterdessen enthüllte das russische Comedy-Duo Vovan und Lexus in einem neuen Hoax, dass die US-Organisation National Endowment of Democracy (NED) das US-Werkzeug zur Unterstützung der Protestbewegung in Weißrussland war, die im Herbst 2020 den Sturz von Präsident Alexander Lukaschenko angestrebt hat, berichtete der Nachrichtensender RT.

Indem sie sich als Führer der vom Westen unterstützten Opposition in Weißrussland ausgaben, gelang es den beiden Komikern, ein Gespräch mit Mitgliedern der NED-Spitze zu beginnen. Carl Gerschman, CEO, und Nina Ognianova, Leiterin der NED-Arbeit in Belarus und Russland, verrieten, dass sie in beiden Ländern einen Regimewechsel herbeiführen wollen.

Quelle: Unser Mitteleuropa