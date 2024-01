Punkt.PRERADOVIC: Wirtschafts-Revolution von unten: Parallelgesellschaften im Aufwind

Die Corona-Zeit hat offenbart, wie schnell Bürgerrechte und Eigen-Verantwortung ausgehebelt werden können. Es wächst die Sorge vor Entmündigung, Preisexplosionen, Verarmung - und die Sehnsucht nach Parallel-Gesellschaften. Nach einer menschlicheren Gesellschaft, in der Wirtschaft und Finanzen für den Menschen da sind und nicht umgekehrt. Und es gibt sie, diese handfesten Projekte. Der Autor und Sozialwissenschaftler Dr. Ulrich Gausmann hat sich in der Szene alternativer Wirtschafts- und Finanzprojekte umgeschaut. Herausgekommen ist das Buch „Wirtschaft und Finanzen neu gedacht“. Was macht Sinn? Was funktioniert? Und gibt es sie schon, die Revolution von unten?

Termine für Buchvorstellungen mit anschließender Diskussion: 16.2.2024 DieBasis München, Schleißheimer Straße 189

19.2.2024 Nachdenkseiten Lesekreis Potsdam

20.2.2024 Nachdenkseiten Lesekreis Berlin-Moabit

21.2.2024 Nachdenkseiten Lesekreis Berlin-Oranienburg

24.2.2024 s' Reiwerle, Annweiler/Pfalz

11.4.2024 Kulturkreis Pankow, Berlin-Pankow

Quelle: Punkt.PRERADOVIC