Basta Berlin (194) – Brandstifter

Die internationale Lage eskaliert, Terror prägt Medien und Politik. Die Brandstifter befinden sich auch in Deutschland. Wir finden heute klare Worte und werfen den Blick auf eine irre Welt. Umso wichtiger ist es jetzt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, hatten schlaflose Nächte: Eigentlich wollten wir heute über das politische Berlin nach den Landtagswahlen sprechen. Das machen wir auch. Doch die Lage in Israel können wir nicht ausblenden. Und wie jeder weiß, schließt sich Basta Berlin nie einfach nur dem medialen Einheitsbrei an. Deshalb werden wir auch dieses Thema auf unsere ganz eigene Art beleuchten…

Die Kapitel: Begrüßung und Themen



Scherbenhaufen



Zuschauerfeedback



Klare Worte



Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin