Wenn die Telegram-Blase platzt... Sind wir bereit?

Der Telegram-Gründer Pawel Durow wurde am Samstag, 24. August 2024 in Frankreich festgenommen. Nach mehreren Tagen Haft wurde Durow unter strikten Auflagen freigelassen. Er musste 5 Millionen Euro Kaution hinterlegen, darf das Land nicht verlassen und muss sich mehrmals pro Woche bei der Polizei melden. Es drohen ihm über 10 Jahre Gefängnis. Der Vorwurf: Durow soll nicht genug gegen die kriminelle Nutzung seines Messenger-Dienstes unternommen haben. Die Ermittlungen beziehen sich auf zwölf mögliche Straftaten. Darunter: Beihilfe zum Besitz von kinderpornografischen Bildern, Drogenhandel und organisierter Betrug. Die Verhaftung sorgt international für Aufsehen: Edward Snowden nannte die Verhaftung von Durow auf seinem X-Kanal „einen Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit.“



Tatjana Moskalkowa, die Menschenrechtsbeauftragte Russlands, bezeichnete den wahren Anlass für die Verhaftung „den Versuch, Telegram zu schließen“. Telegram sei eine Onlineplattform, auf der man die Wahrheit darüber erfahren kann, was auf der Welt passiert.



Mehr als 900 Millionen Menschen nutzen das soziale Netzwerk Telegram. Pawel Durow hat sich immer wieder als Verfechter absoluter Meinungsfreiheit bezeichnet und besitzt nach eigenen Angaben 100 % der Anteile an Telegram. Im Interview mit dem Fernsehmoderator Tucker Carlson berichtete er von Versuchen verschiedener Regierungen und Akteure, Kontrolle über Telegram zu erlangen. Diese habe er erfolgreich abgewehrt.



Pawel Durow durchlief im Jahr 2017 das Young Global Leaders Programm des WEF (Weltwirtschaftsforums), gegründet von Klaus Schwab. Ist Pawel Durow dem WEF-Gründer im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schule gelaufen oder treibt er letztlich die Ziele der WEF-Agenda voran? Dies kann nicht abschließend beurteilt werden. Tatsache ist, dass Telegram fast die einzige große Social-Media-Plattform war, die während der Corona-Plandemie kritische Berichterstattung zuließ.



[Pawel Durow:] „Während der Pandemie waren wir eine der wenigen, vielleicht sogar die einzige große Social-Media-Plattform, die Accounts, die skeptisch gegenüber einigen dieser Maßnahmen waren, nicht gelöscht hat.“

Seit 2020 hat sich Telegram als zentrales Sprachrohr für die Verbreitung von freier Berichterstattung entwickelt. Telegram ist eine News-Blase geworden, der auch im deutschsprachigen Raum Millionen Menschen beigetreten sind.



Diese Blase könnte platzen. Sind wir darauf vorbereitet? Um nur ein Beispiel zu nennen: Auf Telegram wurden hunderttausende Corona-Impffolgen vom Volk fürs Volk dokumentiert. Rechtsanwälte, Ärzte, Virologen, bis hin zu Pflegepersonal und unzähligen Berufsgruppen haben die jüngste Zeitgeschichte auf Telegram festgehalten. Auch vom Volk dokumentierte Kriegsverbrechen im Nahen Osten, in der Ukraine usw. sind heute noch aufrufbar. Unzählige Volksstimmen auf Telegram beweisen globale Verbrechen an der Menschheit, Zeugen rituellen Missbrauchs finden Gehör und vieles mehr. Was, wenn diese wichtigen Zeugenberichte von einem Tag auf den anderen nicht mehr verfügbar sind? Was passiert, wenn die sozialen Netzwerke unter Gleichgesinnten auf Telegram in sich zusammenfallen und in der Anonymität versinken?



Es ist an der Zeit aktiv zu werden!



