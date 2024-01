Am Set: Bauernprotest in Berlin am 8.1.2024

Am Montag, den 8.01.2024, versammelten sich etwa 680 Traktoren, LKW, Autos und tausende Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin und besetzten die Straße des 17. Juni. Es war die Auftaktveranstaltung zu einer Woche des Protests, die auch im ganzen Land zu Aktionen führte. Unterstützt wurden die Landwirte von den Spediteuren und Gastronomen. Am kommenden Montag, den 15.01.2024, ist die große Abschlusskundgebung in Berlin geplant.

Der konkrete Anlass für den Protest war die Erhebung der Kfz-Steuer auf Landmaschinen und der Wegfall der Subvention für den Diesel. Allerdings spürt man, dass der Frust tief sitzt. Die Menschen haben die Schnauze voll. Wir, apolut, haben einige Stimmen und die Stimmung im eisigen Berlin eingefangen. Quelle: apolut