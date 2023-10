Sellner: Geheimdienst-Lügen gegen Identitäre

Der Nahe Osten explodiert, überall gibt es Massenkundgebungen, ein Dschihad-Tag wurde ausgerufen und in Brüssel erschießt ein IS-Anhänger zweiMenschen. Doch was beschäftigt den österreichischen Staatsschutz? Die „Neuen Rechten“! Nun warnt die Kronen-Zeitung, die meistgelesene Gazette der Alpenrepublik, in einem großen Aufmacher vor den „radikalen Wölfen im Schafspelz“. Berufen wird sich dabei auf abstruse Informationen aus dem Sicherheitsapparat, genauer gesagt von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, dem österreichischen Pendant zum bundesdeutschen Verfassungsschutz.

Unser COMPACT-Korrespondent hat sich das Ganze angesehen und entlarvt die Geheimdienst-Lügen. Seinen Kommentar sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV