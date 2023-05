Covid-Aufarbeitung im Europäischen Parlament – für Freiheit und Gerechtigkeit

Freiheit und Wahrheit sind die Leitgedanken des Internationalen Covid-Gipfels, welcher Anfang Mai im Europäischen Parlament tagte. Endlich konnten Ärzte und internationale Experten in Kooperation mit EU-Parlamentariern die erschreckenden Fakten der Weltöffentlichkeit präsentieren. Doch es droht neue Gefahr durch den Pandemievertrag der WHO, der gerade verhandelt werden soll. Erfahren Sie hier, wie Sie selbst dagegen aktiv werden können!

„Wir werden frei sein bis zum Tag, an dem wir sterben.

Diese Ode an unsere Freiheit

Wird die fernen Himmel erreichen!

Unsere Freiheit ist ein Recht

Für das wir aufstehen und kämpfen

und kühn in die Hölle marschieren,

um diesen bösen Zauber zu brechen.“

“Es ist unsere Pflicht, der Welt zu sagen, dass wir für die Freiheit kämpfen müssen, dass wir für die Ungezwungenheit kämpfen müssen und dass wir für die Entscheidungsfreiheit kämpfen müssen.“ ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV