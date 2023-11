Scholz in Afrika: Der große Abschiebe-Flop

Erinnern Sie sich? „Wir müssen im großen Stil abschieben.“ – Mit diesen Worten wollte Kanzler Scholz in der bürgerlichen Wählerschaft fischen, um der dahinsiechenden Ampel wieder etwas Glaubwürdigkeit einzuhauchen, Stichwort: Rückführungsabkommen. Dreimal dürfen Sie raten, wie erfolgreich er dabei war.

Was bei den Treffen in Ghana und Nigeria konkret (nicht) beschlossen wurde und wie sich „unser“ Bundespräsident Steinmeier in Tansania blamiert hat, erfahren Sie jetzt von André Poggenburg und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV