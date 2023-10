Was niemand wissen darf, aber jeder verhindern sollte: Die Tücken des WHO-Pandemievertrags

Der WHO-Pandemievertrag ist offensichtlich ein brandheißes Eisen, das als Fessel aller Nationalstaaten unter dem Deckmantel der Menschlichkeit und Gesundheitsvorsorge geschmiedet wird. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen und – solange es noch geht – sein Veto einzulegen und dieses Veto gegenüber der WHO auch von der Politik einzufordern.

Über die Tagung der WHO zum Pandemievertrag vom 21. bis zum 28. Mai 2023 gab es in den Leitmedien nur spärliche Berichte. So meldet der Deutschlandfunk: „Mit einem internationalen Vertrag will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei künftigen Pandemien mehr Gerechtigkeit für ärmere Länder und einen besseren Datenaustausch herstellen.“ Das klingt sehr positiv. Aber leider wird nicht berichtet, um was es genau bei diesem WHO-Pandemievertrag geht...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV