Endlich: AfD stärkste Kraft - Aufstand in der CDU!

Um es mit Dieter Bohlens Worten auszudrücken: "MEEEEEGAAAA"! Seit heute ist die AfD in der ersten Umfrage stärkste Kraft im Bund. Außerdem steht die neue Koalition und besonders die CDU verliert gegenwärtig an Zustimmung und Mitgliedern. In ganz Deutschlang bewegt sich etwas. Die Stimmen und Zahlen zu dieser historischen Momentaufnahme haben Paul Klemm und Dominik Reichert.

