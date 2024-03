Klare Sicht: Hermann Ploppa - CDU, AfD, BSW, Werteunion

Mit dem Publizisten und Autoren Hermann Ploppa besprechen wir die möglichen politischen Parteien – Kombinationen, im Falle einer Abwahl der Ampelregierung bei der nächsten Bundestagswahl. Wir gehen die alten und neuen Oppositionsparteien CDU, AfD, BSW & die jetzt schon zu zerbrechen drohende Werteunion, durch.

Welche Kombinationen sind möglich, was wird gefordert, was steht in dem AfD Programm, wie stehen diese Parteien zur NATO, den transatlantischen Beziehungen, zu der Corona Aufarbeitung, zum Wiedereinsatz der Wehrpflicht etc.

Quelle: InfraRot - Sicht ins Dunkel