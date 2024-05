Demo für Frieden: Antifa eskaliert und greift Polizei an!

Am Samstag hat das Bündnis Deutschland steht auf in Frankfurt (Main) eine Großdemo zur Europawahl organisiert. Geplant war ein friedlicher Umzug durch die Stadt. Doch dann griffen gewaltbereite Linksextremisten an!

Quelle: COMPACT-TV