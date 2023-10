Patientenfalle: Das perfide Geschäftsmodell der Psychiatrie

Ehrgeizigen Psychiatern gelingt es im Verbund mit einer Gewinn besessenen Pharmaindustrie, gesunde und hilfesuchende Menschen mit erfundenen Krankheitsbildern krank zu stempeln und mit bewusst falschen Behandlungsmethoden ganzheitlich zu ruinieren, teilweise mit Todesfolge.

In der Filmkomödie „Dr. Knock oder der Triumph der Medizin“ übernimmt ein junger Arzt – Dr. Knock – eine Landarztpraxis, die seinen Vorgänger in den Ruin gestürzt hatte. Der Grund: Die Menschen vom Land waren so kerngesund, dass der Arzt brotlos wurde. Das änderte sich aufgrund der raffinierten Marketing- und Behandlungsmethoden seines Nachfolgers, Dr. Knock, grundlegend. Binnen eines Jahres waren nahezu sämtliche Bewohner der Region krank und dauerhaft Patienten seiner blühenden Arztpraxis....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV