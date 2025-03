Warnung aus Brasilien: Grausamer kann eine Covid-Impfpflicht kaum sein - Interview mit John Kage und Dr. Chris Flowers

John Kage und Dr. Chris Flowers sind für dieses Interview live aus Brasilien zugeschaltet. Sie nehmen an mehreren öffentlichen Anhörungen teil, bei denen internationale medizinische Experten, Anwälte und Aktivisten die erwiesene Nutzlosigkeit und Tödlichkeit der Covid-mRNA-Impfungen bezeugen, die derzeit für alle brasilianischen Kinder ab 6 Monaten vorgeschrieben sind. Im Februar 2024 wurde die Impfung still und leise in das nationale Impfprogramm aufgenommen, ohne dass große Teile der erforderlichen Tests durchgeführt wurden. Dr. Chris Flowers leitete das Team, das die Pfizer-Papiere untersuchte. Er enthüllt den massiven Betrug, der während der Covid-Impfstoffversuche begangen wurde.

John Kage macht deutlich, wie unmenschlich die Zwangs-Situation für brasilianische Kinder und Eltern ist. Sie rufen zu internationaler Aufmerksamkeit und Druck gegen diese massive Ungerechtigkeit auf! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV