Klima-Irre schänden unser Nationalsymbol!

Es geht ihnen nicht mehr um Klimaprotest, sie haben einfach Spaß an der Zerstörung. Klimaterroristen haben gestern das Brandenburger Tor im größeren Stil mit Farbe beschmiert und sowohl im Volk als auch in der etablierten Politik für Unverständnis gesorgt. Wie sich dieser Skandal zugetragen hat, was die Klimakleber bereits alles auf dem Kerbholz haben und wie man in Übersee mit solchen Chaoten umgeht, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

