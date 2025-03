Biologie kennt nur zwei Geschlechter - Interview mit Evolutionsbiologe Prof. Dr. Kutschera

Deutschland erkennt als einer der wenigen Staaten weltweit mehr als zwei Geschlechter an. Auf 60 Geschlechtsidentitäten und mehr beruft sich die Trans-Gender-Lobby. Empirische Nachweise hierfür gibt es jedoch keine. Trotzdem legitimiert die Politik, dass Kinder und Jugendliche in den Schulen mit der politischen Transgender-Agenda regelrecht terrorisiert und in ein Chaos gestürzt werden. Das nachfolgende Interview mit dem Evolutionsbiologen Prof. Dr. Ulrich Kutschera gibt Nachhilfe zu biologischen Fakten für möglicherweise verpassten Biologieunterricht.

Sexologen, Sexualpädagogen, Gender-Dysphorie – Neue Ideologie? Neue Experten? Eine Weiterentwicklung der Menschheit? Oder ihre Zerstörung?! Zu diesen brisanten Fragen bezieht unser heutiger Interviewgast Stellung. Er studierte Biologie, Chemie und Musikwissenschaften und ist seit 29 Jahren Professor an der Universität Kassel. Seit 2007 ist er als Projektwissenschaftler in Stanford und San Francisco tätig. Mit ca. 350 wissenschaftlichen Publikationen und 17 Fachbüchern ist er bei Research Gate in der Top-Kategorie aller Naturwissenschaftler verzeichnet. Mediale Aufmerksamkeit erregt er mit seiner Kritik - an den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie, - an der von menschenverursachten globalen Erderwärmung durch Kohlendioxid - sowie der Genderideologie. Heute bei Kla.TV zu Gast: Der Evolutionsbiologe Professor Dr. Ulrich Kutschera...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV