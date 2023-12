Thüringen: Wir sind die Höcke-Jugend

In Thüringen steht der blaue Machtwechsel womöglich kurz bevor. Umfragen zeigen die AfD schon jetzt bei über 30 Prozent auf dem ersten Platz. Vor allem bei Jungwählern liegt die Höcke-Partei im Trend. Die Junge Alternative sieht sich im Aufwind. In Erfurt kam die JA heute zu einem Landeskongress zusammen – COMPACT-TV-Reporter Paul Klemm war vor Ort.

Quelle: COMPACT-TV