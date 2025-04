Heiko Schöning: Vorsicht! Korruptionsgeld für Krieg und Pandemien

Was haben die „Covid-Pandemie“, das KI-Projekt Stargate und die gigantische Aufrüstung in Deutschland gemeinsam? Analyst Heiko Schöning offenbart: Kriminelle Vereinigungen investieren stets vorab in globale Krisen, um dann gigantische Gewinne abzuschöpfen. Wohin fließt das große Geld momentan? Die aktuellen Produktionsstätten offenbaren die Pläne der globalen Krisen-Mafia und wie diese geschickt Korruptionsgelder zur Umsetzung ihrer Pläne einsetzt.

[Heiko Schöning:]

Das ist eben wichtig zu sehen – so wie wir das auch bei der Covid-Plandemie gesehen haben – dass dort ganz viel Geld ganz schnell ausgegeben worden ist. Und dass im Prinzip eigentlich die Werbe- und Korruptionspartner auch damit gefunden worden sind. [Moderator:]

Von diesen Milliarden und Abermilliarden Euro gehen jetzt ein großer Teil davon an die zukünftigen Mitwisser – also das ist ja dann Schweigegeld. [Heiko Schöning:]

So sieht das Ganze aus. Und deswegen ist es so enorm wichtig, eben dieses Verführungs- und Korruptionsgeld nicht anzunehmen, aus der Vergangenheit zu lernen. Und es wird Zeit, das wirklich ernst und wahr zu nehmen...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV