Spotlight: Max Otte über "Germany first"

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 14:40 durch Sanjo Babić
Max Otte (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Max Otte (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

100 Tage Kanzler Merz: Milliarden-Schulden, sinkendes BIP und Exporte auf Krisenniveau – ist Deutschland wirklich „back on track“? Prof. Dr. Max Otte ordnet ein, was von den großen Versprechen der neuen Regierung übrigbleibt, und erklärt, welche Schritte notwendig wären, um die deutsche Wirtschaft wieder tragfähig aufzustellen. Doch nicht nur Deutschland steht unter Druck: In Frankreich ist Premier Bayrou mit seinem Sparprogramm krachend gescheitert. Steht unser Nachbar am Rand eines zweiten Griechenlands – und was hieße das für Deutschland und Europa? Im Gespräch geht es außerdem um die Frage, wie real ein globaler Crash ist, welche Rolle die USA unter Trump in der neuen Weltordnung spielen – und ob die von Otte bereits vor Jahren prognostizierte Deglobalisierung jetzt unumkehrbar geworden ist.

Das Interview führte Flavio von Witzleben.

Ausschnitt aus dem Interview mit Max Otte | Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-max-otte/

Quelle: apolut

