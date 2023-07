NATO-AKTE: Prigoschins Ganovenstück: Westliche Fehlinterpretation. Putins Schachzug als Wendepunkt?

Der Irrlauf des Söldner-Unternehmers Prigoschin nach Rostow und Moskau hat allen Beteiligten des Krieges in der Ukraine einen ungeahnten Aufschwung beschert. Worin liegt die grosse Chance nach dem "Ganovenstück“ für den russischen Präsidenten Putin? Wir versuchen die Situation aller Beteiligten zu analysieren, zeigen ein differenziertes Stimmungsbild in der Bevölkerung und der Gegeneliten im Innern Russlands und erklären, an welchem unvermeidlichen Wendepunkt Russland gerade steht, um nicht in die Zeit eines Boris Jelzins zurückzufallen.

Friedensschluss noch in diesem Herbst? Könnte sein, aber eine Petition (Gesetzentwurf) im US-Senat hat wortwörtlich Sprengkraft, insbesondere für Europas Sicherheit. Denn auch im Westen gibt es immer den Kampf zweier Linien – zwischen „Weicheiern“ und Hardlinern. Gerade werden unmissverständlich die Schienen ausgelegt für einen atomaren Endkampf, den die US-Senatoren Lindsey Graham und Richard Blumenthal initiierten. Der NATO-Gipfel in Vilnius wird die Situation verschärfen. War die Sprengung der Nordstream-Pipeline im September 2022 bereits der Auftakt des atomaren Supergaus der US-Hardliner, deren wahrer Hintergrund noch gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist und alle offiziellen Informationen verblassen lassen? Ein Schweizer Physiker, Prof. Dr. Hans-Benjamin Braun, hat seismische Daten ausgewertet und kommt zum Schluss, die Pipeline wurde mit einer Wasserstoffbombe gesprengt. Bitte beachten Sie die Quellennachweise dazu etwas weiter unten! Die NATO-AKTE vom 30.Juni 2023 mit: Dirk Pohlmann, Filmregisseur und investigativer Journalist



Wilhelm Domke-Schulz, Filmregisseur und Gesellschaftsanalyst



Hermann Ploppa, Historiker und Publizist



Sergey Filbert, DruschbaFM-Redakteur und Russland-Experte



Sabiene Jahn, DruschbaFM-Redakterin und Moderatorin



Quelle: Druschba FM