Grenzen dicht! Sachsen steht auf

Nach aktuellen Umfragen befürworten über 80% der Deutschen den Leitspruch: „Grenzen dicht!“. Besonders in Sachsen gehen die Menschen unbeirrt für ihre Rechte und Forderungen auf die Straße – so geschehen am vergangenen Wochenende in Schmilka, Pirna und Meißen. COMPACT war mit mehreren Teams vor Ort!

Im Studio begrüßen Sie Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer zum heutigen Brennpunkt des Tages. Quelle: COMPACT-TV