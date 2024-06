Sellner: Attentat in Mannheim

Hätte es das Video nicht gegeben, wäre es nur einer von vielen Einzelfällen. Doch so kam auch die Mainstreampresse nicht umher, über das Attentat von Mannheim zu berichten, wenn auch in abgespeckter Version.

Unser COMPACT-TV Kolumnist und Aktivist Martin Sellner berichtet Ihnen, was sich in den Tagen nach der Tat ereignet hat und warum es so wichtig ist, gegen das Vergessen auf die Straße zu gehen.

Quelle: COMPACT-TV