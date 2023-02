Die Macht um Acht (122): “Alte Besen kehren schlecht”

Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der Dauermanipulation der Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb er das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche Nachrichtensendung der ARD. Bei apolut nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle zwei Wochen unter die Lupe. ARD: Immer unter den Teppich: Seit Weihnachten 1952 existiert die Tagesschau. Das wäre Zeit genug für einen Lernprozess. Aber der alte Besen Tagesschau hat ihn den langen Jahren primär gelernt, wie man Hintergründe, Zusammenhänge oder komplette Fakten unter den Teppich kehrt.

Alina Lipp von Putin finanziert?

Pascal Siggelkow ist angeblich ein „Faktenfinder”. Der versuchte jüngst gemeinsam mit Josef Holnburger, dem Geschäftsführer des Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) herauszufinden, ob denn die Journalistin Alina Lipp von Putin finanziert wird. Zwar konnte Siggelkow eine Reihe düsterer Konjunktive aufbieten, aber Fakten gab es zum Thema keine.

Quelle: Fataler Thinktank

Dass sein Gesprächspartner, der Thinktank „Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS)” von der Alfred Landecker Foundation finanziert wird, kehrt Siggelkow unter den Teppich. Auch davon, dass die Alfred Landecker Foundation ihr Geld von der Familie Reiman bezieht: Kein Wort.

Altes Nazi-Geld

Erst recht nichts davon: Albert Reimann und sein gleichnamiger Sohn – die beiden Benckiser-Geschäftsführer der ersten und zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – waren offene Unterstützer Adolf Hitlers; ihr Unternehmen galt schon vor der Machtergreifung als NS-Musterbetrieb. So was bleibt immer schön unter dem Teppich.

Überparteiliche Tünche der ARD

So wird mal wieder deutlich, dass die Tagesschau in einer langen historischen Tradition steht: In Deutschland wurde und wird Propaganda gern von rechts regiert und redigiert. Das bleibt schön unter dem Teppich, das darf der Zuschauer nicht wissen: Er könnte ja die überparteiliche Tünche der ARD abblättern sehen.

Zuschauer machen mit!

Auch diese Ausgabe der MACHT-UM-ACHT stützt sich auf eine Vielzahl von Zuschauer-Zuschriften, die an diese Adresse gesandt wurden: [email protected] Dafür bedankt sich die Redaktion ganz herzlich.

Quelle: apolut