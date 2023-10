Weltweit führender Covid-19-Experte Dr. McCullough klagt WHO an

Dr. McCullough räumt mit der WHO, dem Corona-Narrativ und der Irreführung, Corona-Impfungen würden schützen, auf. Er legt in seiner Rede dar, dass über 70 Prozent der Todesfälle nach der Covid-19-Impfung auf den Impfstoff zurückzuführen seien. Mit Nachdruck fordert er die Europäische Arzneimittelagentur auf, diese Impfstoffe vom Markt zu nehmen. Verpassen Sie keine Minute seiner bemerkenswerten Rede.

Am 13. September 2023 fand eine hochkarätige offene Konferenz im Gebäude des EU-Parlaments in Straßburg zum neuen Regelungsvorschlag der WHO statt. Zu dieser Expertenriege war auch der praktizierende Arzt, Epidemiologe und Kardiologe Dr. Peter McCullough als Redner geladen.

Als medizinischer Insider teilt er sein Wissen zu den Auswirkungen der Covid-Impfstoffe und überführt die WHO, Teil eines biopharmazeutischen Komplexes, eines Syndikats zu sein, das über Jahre aufgebaut wurde...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV