Freddy: Mundtot machen und verbieten!

Ist so ein behütetes Leben nicht prima? Alles was uns schaden könnte, wird einfach verboten. Zuviel Zucker im Müsli? Verboten! Zuviel Diesel in der Luft? Verboten! Zuviel Neigung in der Banane? Verboten! Und nun zeigt EINMAL ein Politiker zu viel Einsatz für Deutschland, also verbieten! Mundtot machen! Der soll lieber legal kiffen gehen. Was könnte man eigentlich noch alles verbieten?

Freddy fällt da so einiges ein.

Quelle: COMPACT-TV