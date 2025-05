Moskau droht: Raketenschlag gegen Taurus-Werk!

Die Realität holt Deutschland ein. Nachdem sich Merz und Co. noch weiter in den Russland-Ukraine Krieg eingemischt haben, diskutiert man in Moskau nun erstmals über einen direkten militärischen Vergeltungsschlag gegen die BRD. Wie dieser aussieht und was wir vom morgigen Selenskyj-Besuch in Berlin zu erwarten haben, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Jürgen Elsässer im Brennpunkt des Tages.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV