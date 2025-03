Interview mit Chris Fader – Raus aus der Angst!

Kinder bringen alles mit, was sie im Leben brauchen. Keine Lernmethodik der Welt schlägt die intrinsische Motivation! Die Schule ist der „Anti-Ort des Lernens“! Wenn wir unsere Gewohnheiten, Ansichten und Überzeugungen grundlegend hinterfragen, stellen wir häufig fest, dass wir nicht wirklich zufrieden sind. Im Gespräch mit Chris Fader – Komponist, Produzent, Coach & Mentor – spricht Kai Stuht über das Schulsystem, leeres Wissen, intrinsische und extrinsische Motivation und wie wir autodidaktisch lernen, um unserer Begeisterung zu folgen.

Es ist Chris Faders tiefster Herzenswunsch, die vielen Erfahrungen und Erkenntnisse, die er auf seinem Weg sammeln durfte, weiterzugeben. Andere Menschen zu begleiten, sie in ihre Kraft und in ihr unendliches (Schöpfer-)Potenzial zu bringen.

Sie wieder an all die wundervollen Anteile und Gaben zu erinnern, die in ihnen schlummern. Sie zu motivieren und zu inspirieren und sie wieder auf ihren ganz eigenen, authentischen und einzigartigen (Seelen-)Weg zu bringen. Das ist seine große Mission.

Quelle: apolut