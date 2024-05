Demo Frankfurt (25.05.2024) – Aufklärung und Vernetzung

Kla.TV war dabei: Am 25.5.2024 veranstaltete "Deutschland steht auf" eine Großdemo unter dem Motto "EuropaWahl der Qual" in Frankfurt am Main. Redner: Dr. Heiko Schöning, Dr. Markus Krall, RA Ralf Ludwig, Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Michael Ballweg und viele mehr. Begleitet wurde die Veranstaltung von einem bunten Musikprogramm, zahlreichen Infoständen und einem Demozug durch die Innenstadt.

Oli: Frankfurt, seid ihr alle da! So, alle mal Hände hoch, hier! Bis da hinten hin, dass die kleinen Kinder uns alle hören. Heiko Schöning: Wie ich gesagt habe, war es eigentlich ein Appell an professionelle erwachsene Menschen, die Verantwortungsgefühl haben. Dass wir zusammen- arbeiten gegen das organisierte Verbrechen. Wir müssen zusammenarbeiten! Was ich eigentlich damit ausdrücken will, ist: Es ist wirklich Zeit, alles reinzugeben. Sich zu engagieren. Es müssen noch viel mehr auf die Straße. Denn die Zensur wird weiter zuschlagen. Wir stehen vor Kriegsmaßnahmen! Und wir stehen vor einem weltweiten Corona 2.0...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV