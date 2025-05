WHO-Versammlung 2025: Was das Pandemie-Abkommen WIRKLICH ist – Interview mit James Roguski

Am 20. Mai 2025 haben die Mitgliedsstaaten der WHO dem Pandemie-Abkommen „zugestimmt“. James Roguski sagte bereits im Interview mit Kla.TV am 10. Mai 2025 voraus, warum das Abkommen zwar angenommen, aber nicht vollständig unterschrieben werden würde. Weiter zeigte er auf, dass die USA trotz angekündigtem Austritt aus der WHO betroffen bleiben – es sei denn, sie lehnen die Änderungen der ‚Internationalen Gesundheitsvorschriften‘ ab.

James Raguski:

„Wahrscheinlich werden sie sagen, dass die Weltgesundheitsversammlung das Abkommen annehmen wird. Aber in der Vereinbarung heißt es, dass man sie nicht unterschreiben kann, bevor man nicht auch den PABS-Anhang [PABS = Pathogen-Access-and-Benefit-Sharing-System (Länder sollen Informationen über neue Erreger teilen)] aufgenommen hat. Es ist ein Kopfspiel. „Wir haben es angenommen, aber wir können es nicht unterschreiben.“ Update zum Folgenden Interview:

Wie von James Raguski im Interview am 10. Mai 2025 vorausgesagt, ist es nun gekommen: Am 20. Mai 2025 wurde das Pandemie-Abkommen „verabschiedet“. Doch es tritt noch nicht in Kraft. So berichtete Euronews:

„Einige Punkte sind also noch offen oder zumindest vage. Es könnten noch Jahre vergehen, bis das Abkommen in Kraft tritt. 60 der 194 WHO-Mitgliedsstaaten müssten es dafür ratifizieren."

https://de.euronews.com/gesundheit/2025/05/20/weltweit-erstes-pandemie-abkommen-verabschiedet-was-steht-drin