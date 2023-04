Bauernopfer Lauterbach – Was steckt hinter dem Schauprozess des ZDF?

Völlig neue Töne aus dem Mainstream: Nachdem drei Jahre vehement für die Corona-Impfung getrommelt wurde, konfrontiert das ZDF Lauterbach nun mit seinen falschen Aussagen zur Sicherheit der Impfstoffe und fordert Hilfe für die Impfgeschädigten. Mutiert das ZDF plötzlich vom Saulus zum Paulus – oder stecken hinter dieser Kehrtwende der Medien ganz andere Ziele? Und wird das Volk hier erneut zur Kasse gebeten?

Die Schäden nach Corona-Impfung treten immer offener zutage, so dass sie mittlerweile endlich auch in den Massenmedien diskutiert werden. Dadurch gerät auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinen früheren Aussagen zur Corona-Impfung immer mehr unter Druck. So hatte Lauterbach im August 2021 auf Twitter von einer „nebenwirkungsfreien Impfung“ geschrieben. Auch in der ARD-Talkshow von Anne Will gab Lauterbach von sich, dass die „Impfungen mehr oder weniger nebenwirkungsfrei seien.“ Derartige Aussagen erweisen sich nun als Bumerang für Lauterbach. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV