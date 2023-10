Pornographie bei Kindern als Mittel der hybriden Kriegsführung

Mittels haarsträubender Vorschriften der WHO und UNO in den Kindergärten und Grundschulen wird die Auflösung der Familien- und Gesellschaftswerte vorangetrieben. Durch Pornokonsum werden Kinder und Jugendliche fatalen Folgen wie geistiger Abgestumpftheit hilflos ausgesetzt. Gary Wilson zeigt dies und weiteres in seinem Buch «Porno im Kopf» auf.

Kla.TV hat bereits in mehreren Sendungen aufgezeigt, dass eine gezielte Propaganda zur Auflösung der Familien- und Gesellschaftswerte vorangetrieben wird. Dies wird beispielsweise durch eine Zerstörung der Sexualität erreicht.

Die Sendung „WHO und UNO – Pädofinger weg von Kindern“ [www.kla.tv/26670] zeigte auf, wie haarsträubend die Pläne der WHO und der UNO in Bezug auf die Sexualität von Kindern und Jugendlichen sind. Die WHO veröffentlichte ein Dokument mit dem Titel: „Standards for Sexuality Education in Europe“. Darin enthalten sind Anweisungen für Kindergärten und Grundschulen. Unter anderem wird angewiesen, dass bereits Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren lernen sollten, Online-Pornografie zu nutzen. Der US-Amerikaner Gary Wilson ist weltweit einer der führenden Forscher zum Thema Pornokonsum. Er zeigte in seinem Buch „Porno im Kopf“ auf, dass insbesondere Jugendliche durch den Pornokonsum den fatalen Folgen ausgesetzt werden...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV