Schweiz: Aufruf zum Handeln an über 25.000 Repräsentanten christlicher Kirchen

„Es wird viel zu oft weggeschaut und toleriert, was Christen niemals tolerieren dürften.“ Dies ist ein Auszug aus einem Brief, den Christian Oesch, Präsident des Vereins „WIR“ zusammen mit einer Gruppe besorgter Christen an über 25.000 Repräsentanten christlicher Kirchen und Organisationen gerichtet hat. Erfahren Sie in dieser Sendung mehr über diesen Brief, der zum Handeln und zur Vereinigung im Gebet aufruft. Christian Oesch, Präsident des Vereins „WIR“, hat mit einer Gruppe besorgter Christen einen Brief an über 25.000 Repräsentanten christlicher Kirchen und seelsorgerischer Verbände in der Schweiz versendet.

„Es sei Zeit, um zu handeln.“ Mit diesem Schreiben will er ein Bewusstsein schaffen für bestehende und drohende Gefahren für die ganze Menschheit. Oesch fordert Christen bewusst auf, Verantwortung zu übernehmen in der Aufarbeitung der Corona-Zeit sowie der Covid-Impfung. Oesch: „Es wird viel zu oft weggeschaut und toleriert, was Christen niemals tolerieren dürften.“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV