Basta Berlin (288) – Tödliche Freiheit

Vater Staat spielt den Erziehungsberechtigten: Er bestimmt über Freund und Feind, über Wahlen und Kandidaten, er stiehlt unser Sparschwein und am Ende schickt er uns in den Krieg. Er sagt, dies sei demokratisch. Doch wie frei sind wir eigentlich wirklich? Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute eine Reise in die entlegensten Winkel Deutschlands und der Welt, immer auf der Suche nach den größten Absurditäten. Finanziert mit eurem Steuergeld, inklusive Zwischenstopp in Washington und Kiew.

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:14 Krieger, Bürger, Pazifist

00:31:38 Der berühmte „Mittelteil“

00:44:32 Service für Jette

00:47:07 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin