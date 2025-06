Spotlight: Bernhard Krötz über Gender-Gerechtigkeit in der Mathematik

Eine Professur für Gender-Gerechtigkeit in der Angewandten Mathematik wurde jüngst an der Fachhochschule in Bielefeld eingerichtet und ausgeschrieben. Ähnliche Projekte gibt es auch an anderen Universitäten und Hochschulen. Zusätzlich werden die Lehrpläne im Fach Mathematik immer mehr mit fachfremden Inhalten aus dem Bereich Genderforschung geflutet. Wobei hier das Wort "Forschung" eher in Anführungszeichen zu verstehen ist.

Der Mathematikprofessor Dr. Bernhard Krötz aus Paderborn setzt sich im Interview sehr kritisch mit der besorgniserregenden Entwicklung der deutschen Bildungslandschaft auseinander und thematisiert auch groteske Entwicklungen. Da werden an amerikanischen Eliteuniversitäten ungerne asiatische Frauen für das Studium aufgenommen. Begründung: Weil sie zu viel Leistung bringen. Das Interview führte Markus Fiedler. Ausschnitt aus dem Interview mit Prof. Dr. Bernhard Krötz (Gender-Gerechtigkeit in der Angewandten Mathematik) ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-bernhard-kroetz-2/ Quelle: apolut