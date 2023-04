Antje Hermenau: Dieses Land hat extreme Probleme!

Antje Hermenau (ehemals Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch über die Probleme unseres Landes und warum die Politik einen Kurs eingenommen hat, der zunehmend den Mittelstand bedroht und damit das Land selbst an den Rand einer Krise bewegt. Wir, das Team von eingeSCHENKt.tv, sprechen in diesem Interview auch die Ukraine-Krise an und möchten herausfinden, warum sich Deutschland nicht in der Lage fühlt, unabhängig von US-Vorgaben einen Weg der Diplomatie und des Friedens zu finden.

Das Gespräch führte Alex Quint. Antje Hermenau findet ihr hier: http://antje-hermenau.de/



Antje Hermenau: "Die Zukunft wird anders": https://tinyurl.com/2et7v9qe



Quelle: eingeSCHENKt.tv