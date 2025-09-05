Hammer! AfD jetzt bei 39%!

Wollten die Altparteien die AfD nicht eigentlich "halbieren"? Die jüngste Umfrage von Infratest dimap sieht die Alternative für Deutschland mit 12 Punkten vor der CDU auf Platz 1 in Sachsen-Anhalt. Wie will der Mainstream nun versuchen, einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern? Und wer kommt als potentieller Koalitionspartner in Frage? Das Ehepaar Elsässer analysiert die Zahlen und die aktuelle Lage.

