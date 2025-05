Basta Berlin (273) – Gesichert extrem

Deutschland ist vielfältig und bunt… bei der Farbe Blau hört der Spaß aber auf. Wer braucht schon eine Opposition, wenn sich die Alt-Parteien einig sind? Verfassungsschutz und Kirchen können doch nicht irren. Oder doch? Wer so denkt, ist eindeutig zu extrem. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, präsentieren auch heute wieder extreme Fakten und Meinungen. Über die Kirche, die Doppelmoral der Parteien, das neue Bundeskabinett und Politik an sich. Doch ist so viel Extremismus noch erlaubt?

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:27 Gebet und Buße



00:27:08 Der berühmte „Mittelteil“



00:40:56 Zapfenstreich



01:00:00 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin