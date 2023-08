Schweizer Neutralität: Ein solidarisches Angebot an die Welt!

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ringt die Schweiz um ihre Neutralität. Was bedeutet es, angesichts dieses Krieges neutral zu sein? Die Standpunkte der verschiedenen Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein. Die reichen von Ablehnung von Sanktionen bis hin zu einen NATO-Beitritt. Der Schweizer Politiker und Journalist Roger Köppel und Tim Guldimann, Schweizer Diplomat, Politikwissenschaftler und Politiker diskutierten über diese Problematik am 15.10.2022 anlässlich einer Podiumsdiskussion zur Schweizer Neutralität. Hören Sie im Folgenden einige Auszüge daraus und weitere Stimmen, weshalb die Schweizer Neutralität einen wichtigen Beitrag zum Weltfrieden leisten könnte....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV