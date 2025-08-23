Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dr. Daniele Ganser: Merz und Selensky bei Trump in Washington 18. August 2025

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Youtube

Nach den beiden Gipfeltreffen in Alaska (15. August 2025) und in Washington (18. August 2025) sind die Aussichten auf einen Friedensschluss in der Ukraine weiter unklar, so der Historiker Daniele Ganser im Gespräch mit RT. Wichtig sei, jetzt Frieden zu schliessen, weil die Ukraine die an Russland verlorenen Gebiete nicht zurückerobern könne.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.

