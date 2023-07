NEO NEWS: Statistik entlarvt Deutschlands Verblödung

CSD, Genderwahn und Hitze-Terror: Der Wahnsinn in Deutschland kennt keine Grenzen. Was kann jeder einzelne jetzt konkret tun? Alle Details in dieser neuen Sendung von NEO. Dies berichtet der renommierte Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "

erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO