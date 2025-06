Dr. Daniele Ganser: Mein Gespräch mit Tahir Chaudhry

Am 3. April 2025 sprach Dr. Daniele Ganser in Gmunden in Österreich mit dem deutsch-indischen Journalisten Tahir Chaudhry. Nach der biografischen Einführung mit Einblendungen von Bildern aus Danieles Leben und kurzen Sequenzen zu Daniele der bewegt seiner eigenen Biographie lauscht, beginnt das eigentliche Gespräch. Chaudhry fragt mit leiser Stimme, fast schon freundschaftlich, aber klar und präzise. Er spricht sensible Punkte an – Daniele Gansers Isolation nach 9/11, die Spaltungen in Familien, die Verantwortung des Wissens. Daniele antwortet ruhig, offen, verletzlich. Man sieht, wie es in ihm arbeitet. Er vermeidet Lautstärke, sucht Bilder, beschreibt, wie er innere Ruhe durch Selbstbeobachtung gewinnt.

Die Themen reichen von verdeckter Kriegsführung über Medienmanipulation bis zu spirituellen Einsichten. Es geht um Wahrheit, Angst, Mut, Menschlichkeit und die tiefe Hoffnung auf Frieden.



Tahir Chaudhry studierte Philosophie und Orientalistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach Stationen bei FAZ.net, Zeit Online und dem Focus Magazin absolvierte er eine Redakteursausbildung bei der Süddeutschen Zeitung. Im November 2024 veröffentlichte er sein erstes Buch: "Wem diente Jeffrey Epstein?", das es auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Quelle: Daniele Ganser