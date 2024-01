Basta Berlin (207) – Bauernopfer

Die deutschen Landwirte treiben die Regierung mit Mistgabeln vor sich her – und die Bevölkerung macht mit. Zwingt das die Ampel in die Knie? Bisher setzt sie jedoch auf Konfrontation. Da hilft auch der Besuch des Kanzlers in den Flutgebieten nicht. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, drehen heute eine Runde auf dem Traktor: Der Bauernaufstand bewegt das Land und die Bevölkerung unterstützt den Protest. Aber heißt das, eine Mehrheit der Menschen ist rechts? Das zumindest implizieren Medien und Politik. Derweil gibt es Infos aus den Flutgebieten, die uns aufhorchen lassen.

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:21 Widerstand



00:30:24 Zuschauerfeedback



00:42:56 Politisches Schauspiel



00:59:42 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin