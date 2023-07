Interview: Wie der Kalte Krieg heiß wurde

Grundwissen über den US-Imperialismus. Jürgen Elsässer im Gespräch mit Buchautor Peter Priskil. Im Mittelpunkt steht dabei Priskils zweibändiges Werk „Der Kalte Krieg“, das hier bestellt werden kann.

Quelle: COMPACT-TV