90. Geburtstag von Dieter Hallervorden – sein Mut hat nicht nachgelassen!

Anlässlich seines 80. Geburtstags schrieb der deutsche Kabarettist „Didi“ Hallervorden das Lied „Ihr macht mir Mut“. Das ZDF verweigerte die Ausstrahlung. Das Lied enthielt offensichtlich zu deutliche Kritik an deutschen Politikern und den Hauptmedien. Wie sieht es nun aber an Hallervordens 90. Geburtstag aus? Ließ sich Hallervorden durch Diffamierung oder Druck seitens der Medien zum Schweigen bringen?

Das war vor zehn Jahren [www.kla.tv/6752]. Wie sieht es nun aber an Hallervordens 90. Geburtstag aus? Sind seine Thesen aus dem Lied, wie z.B. „Waffenhandel, Drohnen-Mord sind der Schlager im Export“, nach wie vor aktuell? Ließ sich Hallervorden durch Kritik, Diffamierung oder Druck seitens der Medien zum Schweigen bringen?

Offensichtlich nicht! 2024 schrieb Hallervorden das Gedicht „Gaza, Gaza“, in dem er den Terror der Hamas verurteilt, aber auch eine neue Friedenschance für diese Region ersehnt. „Damit man miteinander sprechen kann, braucht man ein Schweigen der Waffen“, sagt Didi Hallervorden und prangert mit seinem Gedicht die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen an. Allen Medien-Angriffen zum Trotz hält er bis heute an seinen Aussagen fest...[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV