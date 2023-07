Interview mit Dr. Uwe Erfurth – Kein gewöhnlicher Tod

Die “Krake Korruption” hat alles aufgefressen und zunichte gemacht. Unzählige unschuldige Menschen haben den Wahnsinn der vergangenen Jahre mit dem Leben bezahlt. Darunter auch Ärzte und Wissenschaftler, die ihr Leben in den Dienst der Menschheit gestellt haben. „Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht”, lautet ein berühmtes Zitat von Franz Kafka, das in Zeiten wie diesen zur Realität geworden ist. Vieles erscheint kafkaesk. Menschen, die nichts Böses getan haben, sondern es als ihre Aufgabe ansahen, den Menschen zu helfen, die sie um Hilfe baten, fanden sich in der Konsequenz vor Gericht wieder, wie z. B. die verstorbene Ärztin Frau Dr. Gudrun Ströer.

Frau Dr. Ströer ist im April diesen Jahres unter nicht geklärten Umständen verstorben. Einen Monat später, am 30. Mai 2023, verstarb Prof. Dr. Arne Burkhardt durch einen tragischen Unglücksfall. Mögen diese beiden mutigen Menschen, die stets für Wahrheit und Wahrhaftigkeit einstanden, in Frieden ruhen. Wir, das Team von Kai Stuht, zeigen dieses Interview im Rahmen der Serie "Können 100 Ärzte lügen?". Quelle: apolut