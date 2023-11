Verstrickungen der Schweizer Regierung mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung

In der Absichtserklärung von 2014 der Bill & Melinda Gates Stiftung und der schweizerischen Zulassungsbehörde für Heilmittel Swissmedic heißt es, gemeinsam seien globale gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern. Das hört sich gut an, aber im Wissen darum, welche Agenda Bill Gates mit seinen Impfförderprogrammen verfolgt, stellt sich die Frage, ob die Zusammenarbeit zum Ziel hat, die Zulassungsverfahren für Impfstoffe zu beschleunigen und eine globale Impfpflicht zu fördern? Dies im Besonderen, weil zwischen der Schweiz und der BMGF gegenseitig Finanzmittel fließen.

In der gegenwärtigen Corona-Krise wird die Bill & Melinda Gates Foundation, kurz BMGF, von den freien Medien massiv kritisiert. Der Stiftung wird unter anderem vorgeworfen, als größter privater Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation WHO großen Einfluss auf deren Entscheide auszuüben. Und damit indirekt auch auf die Regierungen, die aufgrund des von der WHO ausgerufenen internationalen Gesundheitsnotstandes teils sehr einschränkende Maßnahmen, wie z.B. eine Ausgangssperre zur Eindämmung der COVID-19-Erkrankung, erhoben haben...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV