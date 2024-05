„Tag der Entsperrung“ – Internationales Freundestreffen 2024 (mit Ivo Sasek)

Tausende Menschen waren live dabei und jetzt kannst Du daran teilhaben! Internationales Freundestreffen 2024 – das einzigartige Jahresevent mit Kla.TV-Gründer Ivo Sasek – live übertragen in 53 Länder, simultan übersetzt in über 10 Sprachen. Ivo Sasek ist als Prediger dafür bekannt, mit seinem biblisch fundierten Fachwissen religiöse und gesellschaftspolitische Weltanschauungen umzukrempeln. Mit dem Ziel: Unser volles Potenzial als weltweiter Menschheitsorganismus soll entfesselt werden! Ivo Sasek, seine Familie und die weltweit tätigen Mitarbeiterteams reden nicht nur über die dringend notwendigen Veränderungen in der Welt, sie gestalten diese neue Welt mit Kraft, Freude und Energie. Lassen Sie sich mitreißen und erleben Sie diesen Tag noch einmal mit uns.

