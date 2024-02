Zum aktuellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Abtreibungen – Teil eines Bevölkerungsreduktionsprogramms?

Wer in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchte, muss sich zuvor beraten lassen. Vor diesen Beratungsstellen finden immer wieder Mahnwachen zum Schutz des ungeborenen Lebens statt. Diesen Mahnwachen hat nun die Bundesregierung den Kampf angesagt. Bis zum Sommer soll das von dem Regierungskabinett beschlossenen Gesetz durch den Bundestag gebracht werden. Demonstrationen und Mahnwachen sind danach in einem gewissen Radius um die Beratungsstellen verboten. Aus dem gegebenen Anlass senden wir nochmals unsere Sendung „Abtreibungen – Teil eines Bevölkerungsreduktionsprogramms?"

Ein Großteil der Bevölkerung hielt es lange für eine der größten Verschwörungstheorien, dass ein kleiner elitärer Kreis superreicher und mächtiger Familien an einer globalen Bevölkerungsreduktion arbeitet. Selbst dann noch, als dies von einflussreichen Personen öffentlich geäußert oder gar in Stein gemeißelt wurde. Über Jahrzehnte war auf den Georgia Guidestones zu lesen: "Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit Natur ... und lenke die Fortpflanzung weise um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern...[weiterlesen]

Quelle: AUF1