Ralf Ludwig: Angriff auf individuelle Menschenrechte erklärt Leben für unwert

Wer kollektives Recht über die individuellen Menschenrechte stellt, erklärt Leben für unwert. Damit wäre totalitärer Staatswillkür Tür und Tor geöffnet. Ralf Ludwig ist deutscher Jurist und Initiator des Zentrums zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen (ZAAVV). Am Vortag der Einreichung der knapp 600 Strafanzeigen bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe führte Ralf Ludwig ein Interview mit Kla.TV, das zur Allgemeinbildung bzgl. Menschenrechte beiträgt.

Moderator: Herr Rechtsanwalt Ludwig, viele deutsche Ärzte und ein Richter kamen wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen in die Mühlen der deutschen Justiz. Berufsverbot, Freiheitsentzug und Existenzverlust waren die Folgen. Kommen da nicht Zweifel an der deutschen Justiz als unabhängige Gewalt im Staat auf?

Ralf Ludwig: Ja, das ist sogar mehr als Zweifel. Also die deutsche Justiz ist sicherlich nicht unabhängig. Sie urteilt auch nicht unabhängig, sondern sie urteilt nach einem Narrativ ‒ nach einem Narrativ, das vorgegeben ist und das sich halt auch durch eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche zieht. Also die Justiz ist jetzt nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern die Justiz ist ein Teil der Gesellschaft. Und innerhalb der Richterschaft und innerhalb der Staatsanwaltschaft und innerhalb der Anwaltschaft hat sich halt dieses Corona-Narrativ durchgesetzt. Und entsprechend werden diejenigen, die kritisch sind, kriminalisiert, werden verfolgt. Ich sage das teilweise auch vor Gericht. Ich sage vor Gericht, hier werden Meinungen, hier werden wissenschaftliche Meinungen, hier wird quasi eine ärztliche Behandlungsmethode kriminalisiert, die ja eigentlich originäre Aufgabe des Arztes ist, zu entscheiden, was richtig ist. Und es sind Richter da, die dann quasi einem Arzt vorschreiben, zum Beispiel, wie man ein Maskenattest zu machen hat....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV