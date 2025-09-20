Windparks: „Schwangere und Embryos gefährdet“ - Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Ursula Bellut-Staeck

Auch unter der neuen Regierung wird Windkraft in Deutschland weiter ausgebaut. Gefahren werden ignoriert. So wie der Infraschall, der laut der Fachärztin und Wissenschaftlerin Dr. Ursula Bellut-Staeck enorme Auswirkungen auf die menschlichen und tierischen Körperfunktionen hat, vor allem auf die Feindurchblutung. Folgen: Stille Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Krebs. Bellut Staeck befürchtet auch Gefahren für Schwangere und ihre Embryonen. Weltweit häufen sich Beschwerden von Menschen, die in der Nähe von Windkraft-Anlagen leben. Das zuständige deutsche Umweltbundesamt weigert sich, neue Forschungen zu akzeptieren und zu handeln und ignoriert selbst nobelpreisgekrönte Erkenntnisse. Handelt die weisungsgebundene Behörde politisch statt wissenschaftlich?

Quelle: Punkt.PRERADOVIC